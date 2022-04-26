Стало известно о странном решении оккупантов в войне против Украины 4 26.04.2022, 10:38

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С военной точки зрения — это величайшая глупость.

Российские оккупанты начали наступление на всех участках линии фронта в Украине, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Такое решение россиян Арестович называет странным, передает УНИАН.

"Я начинаю думать, может действительно Христо Грозев (журналист-расследователь, - ред.) прав, Владимир Владимирович [Путин] решил лично руководить всеми операциями? По глобусу... С военной точки зрения это величайшая глупость, но они реально пытаются везде наступать. Ну ладно", - сказал он в интервью Марку Фейгину.

Арестович уточнил, что наступательные действия фиксируются не только на Донбассе, но и в Херсонской области в направлении Кривого Рога. Ранее также сообщалось о вражеской активности неподалеку от Запорожья и Николаева.

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