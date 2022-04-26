В Беларуси значительно выросли цены на проезд в электричках и поездах 2 26.04.2022, 10:41

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Сколько теперь стоит доехать?

В Беларуси с 26 апреля подняли стоимость билетов на поезда — городских, региональных и межрегиональных линий, сообщает zerkalo.io.

Как изменились цены на поезда экономкласса

Билет на поезд региональных линий экономкласса из Минска в Молодечно теперь стоит 2,38 рубля (ранее — 1,97 рубля), а из столицы в Борисов — 2,47 рубля (ранее — 2,04 рубля).

Проезд в плацкартном вагоне поезда межрегиональных линий экономкласса из Минска в Гродно с 26 апреля стоит 15,87 рубля (ранее — 13,23 рубля), а купейном — 22,02 рубля (ранее — 18,35 рубля).

На сколько подорожали билеты на поезда бизнес-класса

Самый дешевый «квиток» на поезд региональных линий бизнес-класса из Минска в Полоцк с 26 апреля обойдется 14,95 рубля (прежняя цена — 12,46 рубля).

Минимальная цена билета из столицы в Витебск поездом межрегиональных линий бизнес-класса теперь начинается с 19,24 рубля (до повышения — с 16,04 рубля), а самая высокая — 38,48 рубля (было — 32,08 рубля). На такой же поезд из Минска в Брест билет теперь стоит от 21,23 до 42,45 рубля (ранее — от 17,68 до 35,36 рубля).

Поездка из Минска в Бобруйск на поезде региональных линий бизнес-класса с 26 апреля обойдется в 8,8 рубля (ранее — 7,33 рубля). Таким же поездом из столицы в Оршу теперь можно добраться за 10,76 рубля (ранее — 8,97 рубля).

Билет из Минска в Борисов на поезд межрегиональных линий бизнес-класса сейчас стоит от 11,35 до 22,7 рубля (ранее — от 9,46 до 18,93 рубля).

Как выросли цены на городские электрички

Билет на поезд городских линий из Минска в Смолевичи с 26 апреля стоит 1,86 рубля (раньше — 1,55 рубля). Так же изменилась и цена на «квиток» из столицы до Руденска.

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