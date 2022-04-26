Россия не смогла продать 6,5 миллионов тонн нефти из-за требования платить в рублях 1 26.04.2022, 10:52

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Главные участники рынка энергоресурсов бойкотируют решение властей РФ.

Подсанкционная Роснефть не смогла продать 6,5 млн тонн нефти на рынке из-за требования полной предоплаты в рублях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.

Сообщается, что Роснефть выставила на продажу 6,5 млн тонн нефти Urals, Siberian Light, Sokol и ESPO Blend из российских портов в мае-июне, но к понедельнику заявок подано не было.

Как отмечает агентство, это значит, что российскому нефтяному гиганту придется найти способы перенаправить больше нефти покупателям в Азии через частные сделки.

На прошлой неделе Роснефть потребовала 100% предоплату и конвертацию платежа в рубли для закупки ее нефти. Ранее российский диктатор Владимир Путин указал Газпрому перейти на продажу газа за рубли.

Как заявил другой источник издания, главной целью тендера было достигнуто «объявление рынка о требовании оплаты в рублях».

Ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мер заявил, что ЕС может принять решение об эмбарго на российскую нефть в течение нескольких недель.

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