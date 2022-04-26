В «Приднестровье» взорвали две башни связи

В «Приднестровье» взорвали две башни связи2
- 26.04.2022, 10:58
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Москва продолжает теракты в городах оккупированной территории Молдовы.
На территории непризнанного "Приднестровья", в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва. Предварительно, сообщается о двух взорванных башнях связи.
Об этом сообщает NewsMaker.
"Сегодня ночью в поселке Маяк Григориопольского района произошли взрывы. Информация официально подтверждена. Сообщается о двух взорванных башнях связи. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Впоследствии так называемое "МВД" непризнанного Приднестровья подтвердило информацию, что в результате двух взрывов в поселке Маяк из строя были выведены две мощные антенны радиоцентра. Они якобы ретранслировали российское радио.
Напомним, ранее в непризнанном Приднестровье заявили о якобы обстреле "Министерства госбезопасности".
После чего в Минобороны Украины пояснили, что серия взрывов в здании так называемого "Министерства государственной безопасности" непризнанного Приднестровья - это спланированная провокация российских спецслужб. Москва продолжит теракты в Тирасполе и других городах оккупированной территории Молдовы.