«Ночные охотники» на Донбассе уничтожили БМП врага точным ударом с дрона
- 26.04.2022, 11:06
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Работа украинских разведчиков по технике оккупантов попала на видео.
Ночные охотники из 15-го отдела Главного управления Департамента военной контрразведки Украины на Донетчине уничтожили еще одну БМП врага, ударом с боевого дрона.
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Как раз такие дроны наши союзники готовятся передавать нам массово. Скоро сотни таких «штучек» будут уничтожать врага и днем и ночью», — написал Антон Геращенко.