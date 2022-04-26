«Ночные охотники» на Донбассе уничтожили БМП врага точным ударом с дрона 26.04.2022, 11:06

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иллюстрационное фото

Работа украинских разведчиков по технике оккупантов попала на видео.

Ночные охотники из 15-го отдела Главного управления Департамента военной контрразведки Украины на Донетчине уничтожили еще одну БМП врага, ударом с боевого дрона.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Как раз такие дроны наши союзники готовятся передавать нам массово. Скоро сотни таких «штучек» будут уничтожать врага и днем и ночью», — написал Антон Геращенко.

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