Стали известны общие потери оккупантов с момента вторжения в Украину

Стали известны общие потери оккупантов с момента вторжения в Украину1
- 26.04.2022, 11:11
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Оперативная сводка Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона потеряла около 22 100 военнослужащих убитыми. При этом было уничтожено 918 танков и 184 самолета оккупанта.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
личного состава - около 22100 (+200) человек ликвидировано,
танков - 918 (+34) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,
артиллерийских систем - 416 (+5) ед,
РСЗО - 149 (+0) ЕД,
средства ПВО - 69 (+0) ед,
самолетов - 184 (+3) ед,
вертолетов - 154 (+0) ед,
автомобильной техники - 1643 (+77) ед,
корабли / катера - 8 (+0) ед,
цистерн с ГСМ - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 205 (+4).
специальная техника - 31 (+3).
пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).