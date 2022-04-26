Стали известны общие потери оккупантов с момента вторжения в Украину 1 26.04.2022, 11:11

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Оперативная сводка Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона потеряла около 22 100 военнослужащих убитыми. При этом было уничтожено 918 танков и 184 самолета оккупанта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава - около 22100 (+200) человек ликвидировано,

танков - 918 (+34) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,

артиллерийских систем - 416 (+5) ед,

РСЗО - 149 (+0) ЕД,

средства ПВО - 69 (+0) ед,

самолетов - 184 (+3) ед,

вертолетов - 154 (+0) ед,

автомобильной техники - 1643 (+77) ед,

корабли / катера - 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 205 (+4).

специальная техника - 31 (+3).

пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).

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