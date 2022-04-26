Ким показал ракеты для ядерного оружия и объявил о готовности его применения 1 26.04.2022, 11:17

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Западные разведки обнаружили признаки нового строительства на единственном известном ядерном полигоне в КНДР.

Наблюдая за масштабным военным парадом в Пхеньяне, где демонстрировались межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17», диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил об «ускорении темпов наращивания» своего ядерного арсенала. Об этом сообщило пропагандистское Центральное телеграфное агентство Кореи, пишет Reuters.

Парад прошел вчера, 25 апреля, во время празднования годовщины основания армии КНДР.

Разведка союзников считает, что есть признаки нового строительства на единственном известном ядерном полигоне в Северной Корее, который был официально закрыт с 2018 года. То есть основания предположить, что Пхеньян готовится возобновить испытания ядерного оружия, полагают на Западе.

«Хвасон-17» северяне впервые испытали в марте 2022 года. Разведка южан считает, что тест был неудачным: ракета якобы взорвалась в небе у Пхеньяна.

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