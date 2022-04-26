Литовские таможенники неделю считали контрабандные сигареты в поезде из Беларуси

Литовские таможенники неделю считали контрабандные сигареты в поезде из Беларуси4
- 26.04.2022, 11:23
- 5,156
Общая стоимость груза в итоге составила около 700 тысяч евро.
Сотрудники Вильнюсской территориальной таможни неделю считали контрабандные сигареты в поезде из Беларуси. Общая стоимость груза в итоге составила около 700 тысяч евро, сообщает литовская таможня.
В поезде в одном из вагонов был груз деревянных гранул в бумажных пакетах. В поиске контрабандных сигарет литовцам пришлось их вскрывать. И только на днях эта работа закончилась.