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Литовские таможенники неделю считали контрабандные сигареты в поезде из Беларуси

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  • 26.04.2022, 11:23
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Литовские таможенники неделю считали контрабандные сигареты в поезде из Беларуси

Общая стоимость груза в итоге составила около 700 тысяч евро.

Сотрудники Вильнюсской территориальной таможни неделю считали контрабандные сигареты в поезде из Беларуси. Общая стоимость груза в итоге составила около 700 тысяч евро, сообщает литовская таможня.

В поезде в одном из вагонов был груз деревянных гранул в бумажных пакетах. В поиске контрабандных сигарет литовцам пришлось их вскрывать. И только на днях эта работа закончилась.

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