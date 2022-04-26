Литовские таможенники неделю считали контрабандные сигареты в поезде из Беларуси 4 26.04.2022, 11:23

5,156

Общая стоимость груза в итоге составила около 700 тысяч евро.

Сотрудники Вильнюсской территориальной таможни неделю считали контрабандные сигареты в поезде из Беларуси. Общая стоимость груза в итоге составила около 700 тысяч евро, сообщает литовская таможня.

В поезде в одном из вагонов был груз деревянных гранул в бумажных пакетах. В поиске контрабандных сигарет литовцам пришлось их вскрывать. И только на днях эта работа закончилась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».