Медики назвали полезнейший фрукт, который по питательности может заменить три яйца 1 26.04.2022, 11:25

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Он содержит целый спектр витаминов и микроэлементов.

Авокадо является одним из самых полезных и самым питательным фруктом в мире. Многие диетологи говорят, что он способен заменить разом три яйца.

Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

В 100 граммах авокадо содержится около 160 калорий и 15 граммов жира. В то время как калорийность обычных фруктов составляет от 30 до 90 калорий на 100 граммов, а содержание жира в основном не превышает 1%, уточняют медики.

Авокадо при этом совершенно не вредит фигуре. Фрукт богат пищевыми волокнами. Пищевые волокна набухают в воде, что увеличивает чувство сытости и препятствует усвоению жира и калорий.

Это суперфрукт, известный как «лесная сметана». В Латинской Америке местные жители часто употребляют в пищу авокадо и это обеспечивает им крепкий иммунитет и здоровое пищеварение.

Авокадо богат такими ценными компонентами, как витамины А,С, Е, В,а также минералы, такие как калий, кальций, железо, магний, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец и селен.

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