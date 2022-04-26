Жители Херсона подготовили «сюрприз» для российских оккупантов 4 26.04.2022, 11:38

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Украинцы продолжают сопротивление захватчикам.

Во временно оккупированном Херсоне жители намерены провести акцию протеста. Митинг запланирован в день так званого "референдума".

Об этом сообщают паблики Херсона, передает УНИАН.

Отмечается, что масштабный протест против фейкового референдума запланировали на среду, 27 апреля.

"Встреча на площади Свободы 27 апреля в 10:00. Днем позже может быть поздно! Не отдадим свою землю оккупантам!", - говорится в сообщении.

При этом жителей города призывают выйти на улицы с украинскими флагами. Также людей просят развешивать по Херсону желтые и голубые ленточки.

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