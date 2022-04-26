Жители Херсона подготовили «сюрприз» для российских оккупантов

Жители Херсона подготовили «сюрприз» для российских оккупантов4
- 26.04.2022, 11:38
- 7,438
Украинцы продолжают сопротивление захватчикам.
Во временно оккупированном Херсоне жители намерены провести акцию протеста. Митинг запланирован в день так званого "референдума".
Об этом сообщают паблики Херсона, передает УНИАН.
Отмечается, что масштабный протест против фейкового референдума запланировали на среду, 27 апреля.
"Встреча на площади Свободы 27 апреля в 10:00. Днем позже может быть поздно! Не отдадим свою землю оккупантам!", - говорится в сообщении.
При этом жителей города призывают выйти на улицы с украинскими флагами. Также людей просят развешивать по Херсону желтые и голубые ленточки.