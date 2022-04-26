Матюшевский, которого недавно задерживали силовики, больше не возглавляет банк «БелВЭБ» 26.04.2022, 11:50

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Возглавил банк его заместитель.

У банка «БелВЭБ» сменился руководитель. На сайте финансового учреждения сообщается, что исполняющий обязанности главы правления — Тарас Надольный. Еще вчера руководителем банка был указан Василия Матюшевский. Издание «Наша нiва» сообщает тем временем, что Матюшевский покинул пост.

Еще утром 25 апреля на сайте «БелВЭБ» бывший вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский был подписан как председатель правления, а 26 апреля его фамилия исчезла из списка руководителей банка. Исполняющим обязанности главы правления стал Тарас Надольный, который до этого был первым заместителем Матюшевского.

Ушел ли глава правления по своему желанию или нет, пока неизвестно.

Банкир и бывший вице-премьер и семь других представителей руководства банка «БелВЭБ» были задержаны силовыми органами меньше месяца назад. Вскоре Матюшевского и еще нескольких его замов отпустили. Матюшевского тогда отпустили «для того, чтобы он смог оперативно найти средства для компенсации ущерба».

Официально причина задержания до сих пор не названа.

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