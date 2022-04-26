Живем в исторические времена 26.04.2022, 11:55

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«Синепалому» отведено место на самых позорных страницах.

Живем в исторические времена, когда каждый день становится вехой истории. Про это потом будут писать в книжках. Будут разбирать речи политиков, ошибочные прогнозы аналитиков, действия генералов на поле боя и так далее. На самых позорных страницах найдется место и синепалу, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Вчерашний день ознаменовался несколькими важными заявлениями, которые полностью меняют расклад сил в противостоянии. Мы уже писали, что Запад медленно запрягал, но все активнее начал поставлять в Украину в том числе тяжелое вооружение, а не только то, с которым можно обороняться.

Визит Блинкина (он, к слову, первым произнес словосочетание «победа Украины» несколько недель назад) и министра обороны США Остина в Киев ознаменовался мощнейшей речью последнего. Генерал заявил: «Москва проиграла битву за Киев, Москва проигрывает битву за Украину. И наша задача – чтобы Москва в результате войны ослабла до такой степени, чтобы не смогла повторять подобные агрессии».

Буквально сегодня Сенат голосует за лендлиз. Сегодня же 40 министров обороны встречаются в Германии для того, чтобы обсудить, кто и каким образом будет вооружать Украину.

На этом фоне жалкий скулеж Лаврова об угрозе ядерного удара выглядит смешным. Украина изначально показывала, что она не боится ничего. Запад набрался смелости в последние недели и сбросил оковы страха. США и Великобритания готовы отвечать на ядерные угрозы Кремля. И более того, пригрозили ракетами, которые хорошо проникают в укрытия.

При этом через запятую после угрозы ядерным ударом Лавров заговорил про мирный договор. Отметим, что про него сейчас говорит только Россия. Украина перешла на режим ультиматумов и грозит выйти из переговоров в случае уничтожения «Азова» в Мариуполе или проведения референдума в Херсоне.

Еще один новый нарратив русской пропаганды – сражаться приходится не с Украиной, которую бы они одной левой завалили (ага, мы уже видели под Киевом), а со всем НАТО и коллективным Западом. То ли готовят глубинный народ к поражению, то ли к применению тактического ядерного оружия, раз на конвенциональном уровне Россия проигрывает вчистую. Плохая новость заключается в том, что уже и этого, как мы писали выше, никто не боится.

Ахмед с передовой сообщает, что Россия торопится и старается наступать на всех направлениях (а также от бессилия лупить ракетами по мирным городам). Пока эти маневры только увеличивают потери. Продвижения как не было, так и нет. А западное тяжелое вооружение уже вовсю прибывает на фронт. Танки из Польши, «Цезари» из Франции, гаубицы и самоходки со всего мира.

Если начинал Кремль войну, угрожая Украине ее существованием. То затем Мединский заявил, что есть угроза существованию самой России. И действительно, в этом отношении путинский рот прав. Приближение развала Российской империи все очевиднее. Первые лица США не просто так посетили Киев. Америка тоже поняла, что судьба мира решается прямо здесь путем денацификации и демилитаризации, но не Украины, а России.

Запущен этот геополитичсеский слом был как раз в Беларуси в 2020 году. Живем в исторические времена. Да пребудет с нами сила!

Жыве Белаурсь! Слава Украине!

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