Президент Молдовы экстренно созывает Совбез из-за провокаций России в «Приднестровье» 26.04.2022, 12:06

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Москва готовится к открытию «второго фронта»?

Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня срочное заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

Заседание Высшего совета безопасности состоится в 13:00 (по Минску).

После заседания Санду проведет брифинг для прессы.

Незадолго до этого так называемое «руководство Приднестровья» заявило, что в ближайшее время «примет решения в защиту интересов республики».

«Что за решения - непонятно. Возможно, будет объявлена мобилизация. Готовимся к открытию второго фронта?», — пишет УНИАН.

«Совбез» самопровозглашенной «республики» также установил «красный уровень террористической угрозы».

Так называемые «власти Приднестровья» заявили, что зафиксировано уже три «теракта».

Под «терактами» подразумевается провокации РФ: странная атака на здание МГБ в Тирасполе, ЧП в воинской части в Парканах и подрыв вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

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