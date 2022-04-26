Президент Молдовы экстренно созывает Совбез из-за провокаций России в «Приднестровье»
- 26.04.2022, 12:06
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Москва готовится к открытию «второго фронта»?
Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня срочное заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.
Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.
Заседание Высшего совета безопасности состоится в 13:00 (по Минску).
После заседания Санду проведет брифинг для прессы.
Незадолго до этого так называемое «руководство Приднестровья» заявило, что в ближайшее время «примет решения в защиту интересов республики».
«Что за решения - непонятно. Возможно, будет объявлена мобилизация. Готовимся к открытию второго фронта?», — пишет УНИАН.
«Совбез» самопровозглашенной «республики» также установил «красный уровень террористической угрозы».
Так называемые «власти Приднестровья» заявили, что зафиксировано уже три «теракта».
Под «терактами» подразумевается провокации РФ: странная атака на здание МГБ в Тирасполе, ЧП в воинской части в Парканах и подрыв вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.