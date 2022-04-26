Разведка: Россиян заманивают на войну с Украиной возможностью мародерства 2 26.04.2022, 12:17

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Большинство из них побуждают к военной службе их родители и родственники.

Россия пытается пополнить потери живой силы, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства.

Об этом сообщает Главное управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

"После катастрофических потерь в Украине для восстановления боеспособности воинских частей российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во временно оккупированных районах Украины происходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на неизбежную смерть, а в центральных регионах страны-оккупанта в службу по контракту приглашают обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства.

"По данным военной разведки Украины только в Центральном военном округе России за период январь – апрель 2022 года заключен 2861 контракт на прохождение военной службы, – сообщили в управлении. – Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники".

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