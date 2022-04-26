ЕС сократит импорт нефти и газа из России к концу года на две трети
- 26.04.2022, 12:20
Также названа дата полного отказа от российских углеводородов.
Европейский союз стремится сократить свою зависимость от российской нефти и газа на две трети к концу года. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони напомнил, что полный отказ планируется реализовать к концу 2027 года.
Об этом Джентилони заявил изданию Il Messaggero.
Джентилони также сказал, что ЕС сократит свои оценки роста на 2022 год с предыдущей цели в 4%, при этом ЕС собирается опубликовать свой весенний прогноз 16 мая.
Международный валютный фонд на прошлой неделе понизил прогноз роста еврозоны на 2022 год до 2,8% с 3,9% из-за войны между Украиной и Россией.
Но Джентилони сказал, что еще слишком рано говорить о том, приведет ли замедление роста к стагнации, сославшись на "некоторые положительные факторы, унаследованные от второй половины 2021 года", такие как значительно низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений.
"Риск стагнации также будет очень сильно зависеть от продолжительности войны", - добавил он.