Десятки «двухсотых», техника и трофей: оккупантам устроили «горячий прием» под Запорожьем
- 26.04.2022, 12:24
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ВСУ продолжают успешно уничтожать врага.
В Запорожской области защитники Украины уничтожили четыре десятка оккупантов вместе с техникой.
Также украинским защитникам удалось разжиться трофеем от оккупантов, сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
Так, за прошедшие сутки было уничтожено:
40 человек личного состава противника;
61 — ранен, один человек захвачен в плен;
1 самолет Су-34;
2 танка;
11 боевых бронированных машин, из них 1 бронированная машина "Тигр";
4 единицы автомобильной техники.
Также ВСУ в Запорожской области "отжали" у противника 1 танк и 1 боевую бронированную машину и был уничтожен вражеский склад боеприпасов.