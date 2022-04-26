Десятки «двухсотых», техника и трофей: оккупантам устроили «горячий прием» под Запорожьем 26.04.2022, 12:24

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ВСУ продолжают успешно уничтожать врага.

В Запорожской области защитники Украины уничтожили четыре десятка оккупантов вместе с техникой.

Также украинским защитникам удалось разжиться трофеем от оккупантов, сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

Так, за прошедшие сутки было уничтожено:

40 человек личного состава противника;

61 — ранен, один человек захвачен в плен;

1 самолет Су-34;

2 танка;

11 боевых бронированных машин, из них 1 бронированная машина "Тигр";

4 единицы автомобильной техники.

Также ВСУ в Запорожской области "отжали" у противника 1 танк и 1 боевую бронированную машину и был уничтожен вражеский склад боеприпасов.

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