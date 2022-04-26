Польша ввела свои санкции против режима Лукашенко 2 26.04.2022, 12:30

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Ограничительные меры вступили в силу с 26 апреля.

Польша вводит национальные санкции против режима Лукашенко и РФ.

Всего в перечне 50 подсанкционных лиц, в том числе 15 человек и 35 компаний. Ограничительные меры вступили в силу с 26 апреля.

Из компаний, связанных с Беларусью, в список включена BELOIL Polska, которая принадлежит «Белоруснефти» и БНК. Будут заморожены ее счета и активы, она не сможет участвовать госзакупках.

В перечень включены:

Татьяна Бакальчук, собственник Wildberries;

Олег Дерипаска;

Михаил Фридман;

Михаил Гуцериев;

Саит-Салам Гуцериев;

Вячеслав Кантор;

Евгений Касперский;

Александра и Андрей Мельниченко;

Алексей Мордашов;

Алексей Нечаев;

Борис Нуралиев, глава «1С»;

Тимур Рашидов;

Игорь Сечин;

Виктор Вексельберг.

Санкции в отношении компаний распространяются в том числе на:

«Акрон»,

связанные с Нуралиевым польские юрлица Axioma, «ФосАгро»,

дистрибьютора СУЭК Barter Coal и другие польские юрлица СУЭК,

Eurochem Polska,

польские юрлица Faberlic,

сеть магазинов Go Sport, которая принадлежит «Спорт-Мастеру»,

КамАЗ,

Kaspersky Lab и ее польских дистрибьюторов,

KTK Polska,

компанию «Новатек» и ее польские юрлица,

компанию Maga Foods (производство продуктов питания), связанная с Михаилом Фридманом,

«Газпром»,

Severstal Distribution,

1C-POLAND,

WILDBERRIES и др.

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