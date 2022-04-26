Польша ввела свои санкции против режима Лукашенко

Польша ввела свои санкции против режима Лукашенко2
- 26.04.2022, 12:30
- 13,420
Ограничительные меры вступили в силу с 26 апреля.
Польша вводит национальные санкции против режима Лукашенко и РФ.
Всего в перечне 50 подсанкционных лиц, в том числе 15 человек и 35 компаний. Ограничительные меры вступили в силу с 26 апреля.
Из компаний, связанных с Беларусью, в список включена BELOIL Polska, которая принадлежит «Белоруснефти» и БНК. Будут заморожены ее счета и активы, она не сможет участвовать госзакупках.
В перечень включены:
Татьяна Бакальчук, собственник Wildberries;
Олег Дерипаска;
Михаил Фридман;
Михаил Гуцериев;
Саит-Салам Гуцериев;
Вячеслав Кантор;
Евгений Касперский;
Александра и Андрей Мельниченко;
Алексей Мордашов;
Алексей Нечаев;
Борис Нуралиев, глава «1С»;
Тимур Рашидов;
Игорь Сечин;
Виктор Вексельберг.
Санкции в отношении компаний распространяются в том числе на:
«Акрон»,
связанные с Нуралиевым польские юрлица Axioma, «ФосАгро»,
дистрибьютора СУЭК Barter Coal и другие польские юрлица СУЭК,
Eurochem Polska,
польские юрлица Faberlic,
сеть магазинов Go Sport, которая принадлежит «Спорт-Мастеру»,
КамАЗ,
Kaspersky Lab и ее польских дистрибьюторов,
KTK Polska,
компанию «Новатек» и ее польские юрлица,
компанию Maga Foods (производство продуктов питания), связанная с Михаилом Фридманом,
«Газпром»,
Severstal Distribution,
1C-POLAND,
WILDBERRIES и др.