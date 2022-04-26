Вдов оккупантов заставляют фотографироваться с жалкой подачкой в руках за их убитых мужей

Вдов оккупантов заставляют фотографироваться с жалкой подачкой в руках за их убитых мужей43
- 26.04.2022, 12:37
- 20,016
Жизнь рашиста стоит около 130 долларов.
В России женам уничтоженных в Украине оккупантов раздают материальную помощь в размере 10 тысяч рублей (около 130 долларов по официальному курсу в РФ), передает glavred.info.
Как пишут в российских соцсетях, материальную помощь собрали для вдов захватчиков "с помощью друзей".
При этом каждую женщину, которой дают эту выплату, фотографируют для отчета, публикуемого в российской соцсети "Вконтакте".
Обратим внимание, что на фото запечатлены жены убитых оккупантов. Они держат в руках две купюры по пять тысяч рублей.
После этого каждую из них фотографируют на фоне машины, на окне которой изображен российский нацистский знак – литера Z и портрет Сталина.