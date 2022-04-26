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«Россияне боятся «Азова», как огня!»

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  • 26.04.2022, 12:49
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«Россияне боятся «Азова», как огня!»

Рассказ эвакуированного в Запорожье жителя Мариуполя.

Эвакуированный в Запорожье житель Мариуполя рассказал о том, что российские оккупанты очень боятся бойцов полка "Азов", защищающих окруженный город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, слава украинского подразделения так пугает захватчиков, что они ведут себя, как пугливые зайцы.

"Азов" – это супер! Русские их как огня боятся! Они постоянно об этом говорят – азов-азов-азов…", – рассказывает мужчина.

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