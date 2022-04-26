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Второй блок на БелАЭС запустили в день аварии на ЧАЭС

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  • 26.04.2022, 12:46
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Второй блок на БелАЭС запустили в день аварии на ЧАЭС

Страшное совпадение.

Физический пуск второго энергоблока состоялся на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом 26 апреля заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, выступая в Совете Федерации, сообщают росСМИ.

«Второй блок — физический пуск осуществлен», — сказал Лихачев.

Он отметил, что Росатом надеется сдать его в промышленную эксплуатацию до конца 2022 года. Напомним, что сегодня 36-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.

Отметим, что cтроительство БелАЭС проходила с нарушением международных норм и ему сопутствовал ряд аварий.

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