На войну с Украиной отправляют чеченских заключенных 26.04.2022, 12:55

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Среди них есть и родственники оппозиционеров.

Чеченский филиал ФСБ собирает информацию о заключенных местных тюрьмах для их дальнейшего отправления в зону боевых действий в Украину

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Переписка должностных лиц ФСБ содержит требование предоставить личные данные осужденных, в частности: ФИО, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронных почт, IP-адреса устройств, используемых для входа в "социально телекоммуникационную сеть Интернет".

"Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию о гражданах Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины: а) условно осужденных; б) осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести; в) осужденных к лишение свободы за тяжкие преступления; г) осужденных за особо тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

По словам чеченских оппозиционных общественных деятелей, такие действия имеют две цели. Во-первых, пополнить "человеческий ресурс" частей, понесших значительные потери в боях с украинскими защитниками. Во-вторых, подавить любые протестные настроения в Чечне. Ведь сейчас там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров.

"Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта.

В частности, брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение - неизвестно", - отмечают разведчики.

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