«Там весело!»: россиянка похвасталась жестокими пытками украинских пленных 26.04.2022, 13:04

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Украинских военных пытают, переезжая их ноги автомобилями.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, россияне продолжают грубо нарушать международные правила обращения с военнопленными.

"Пытки украинских мужчин и женщин поставлены на поток и продолжаются даже на территории РФ, куда их вывозят для "выбивания информации", - отметили в ведомстве.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор российского оккупанта, который сейчас находится в Украине, с его знакомой-сотрудницей спецслужб РФ.

Мужчина рассказал о двух задержанных людях, которые не сообщили никакой информации, несмотря на пытки.

«Двоих поймали. Начинаем колоть – ни х…на. Отвели одного в лес, другого допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот что-нибудь сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – хоть бы что сказал!» - говорит оккупант, удивляясь силе духа украинцев.

В свою очередь, его собеседница называет пытки украинских военных «приемом».

«Дядя твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: «Не жалеть! Они шли убивать». Ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело», - признается россиянка.

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