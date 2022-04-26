«Там весело!»: россиянка похвасталась жестокими пытками украинских пленных
- 26.04.2022, 13:04
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Украинских военных пытают, переезжая их ноги автомобилями.
Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, россияне продолжают грубо нарушать международные правила обращения с военнопленными.
"Пытки украинских мужчин и женщин поставлены на поток и продолжаются даже на территории РФ, куда их вывозят для "выбивания информации", - отметили в ведомстве.
Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор российского оккупанта, который сейчас находится в Украине, с его знакомой-сотрудницей спецслужб РФ.
Мужчина рассказал о двух задержанных людях, которые не сообщили никакой информации, несмотря на пытки.
«Двоих поймали. Начинаем колоть – ни х…на. Отвели одного в лес, другого допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот что-нибудь сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – хоть бы что сказал!» - говорит оккупант, удивляясь силе духа украинцев.
В свою очередь, его собеседница называет пытки украинских военных «приемом».
«Дядя твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: «Не жалеть! Они шли убивать». Ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело», - признается россиянка.