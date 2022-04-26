Стало известно, когда в Минске отключат отопление 26.04.2022, 13:31

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Чиновники ориентируются на прогноз погоды.

"Мы отслеживаем погодные данные каждый день и мониторим ситуацию", — цитирует БелТА слова Дмитрия Мартинкевича, заместителя начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома. Он обращает внимание на тот факт, что в течение десятилетия отопление в квартирах минчан отключали во второй половине апреля и лишь в последние два года — в мае. Например, в прошлом году отключение началось 12 мая. Синоптики тогда обрадовали чиновников прогнозом: температура воздуха местами в Беларуси должна достигнуть 24-26 градусов. Пока же такого тепла в нашей стране нет.

С 17 мая в Минске начнут поэтапно отключать горячую воду.

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