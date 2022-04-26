Ученые: Самцы пауков научились катапультироваться, чтобы избежать поедания самками 1 26.04.2022, 13:39

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фото: Shichang Zhang

Открытие совершили китайские биологи.

Самки некоторых насекомых и пауков поедают самцов непосредственно во время спаривания или после него. Сексуальный каннибализм помогает запасти больше ресурсов для выращивания потомства, но нельзя сказать, что самцы с готовностью жертвуют ради этого жизнью. Многие из них находят разные стратегии, позволяющие спастись от таких посткопуляционных смертельных объятий, — например, выбирают не слишком опасных партнерш. А самцы пауков Philoponella prominens нашли более эффектный способ выжить после спаривания — катапультирование. Об этом рассказывается в новой статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Philoponella prominens живут тесными колониями, раскидывая паутину в непосредственной близости друг от друга. Численность такой группы может достигать нескольких сотен мелких пауков, и самцов среди них в среднем в полтора раза больше, чем самок. Шичан Чжан (Shichang Zhang) из Хубэйского университета и его коллеги исследовали 477 колоний в естественных природных условиях, наблюдая и множество случаев сексуального каннибализма. Спастись удавалось лишь тем самцам, которые внезапно и ловко катапультировались сразу после спаривания, покидая опасное место на скорости от 32 до 88 сантиметров в секунду.

Чтобы подробнее изучить этот способ спасения, биологи собрали молодых пауков для лабораторных экспериментов. Когда те достигали половой зрелости, самцов подсаживали к самкам, снимая весь процесс с помощью высокоскоростной камеры. Таким образом ученые проследили за 155 спариваниями, и в 152 из них самцам удавалось спастись, оттолкнувшись от более крупной самки передними конечностями.

Максимальная скорость достигала в среднем 65 сантиметров в секунду, ускорение — 100 метров на секунду в квадрате, причем самцы бешено вращались в полете, делая по 175 оборотов в секунду. Чтобы подтвердить роль этого процесса, в 30 случаях им помешали катапультироваться, удерживая кисточкой. Как и ожидали ученые, все 30 самцов были съедены.

Чжан и его соавторы показали, что спасительный прыжок совершается за счет толчка передними ножками. Пока самец сидит на паучихе, суставы между его голенью (tibia) и предлапкой (meta-tarsus) — дальними сегментами конечностей — согнуты примерно под 60 градусов, накапливая гидростатическое давление. Как только наступает нужный момент, они резко распрямляются, выбрасывая паука прочь. Страховочная нить позволяет остаться на паутине: ученые продемонстрировали, что если ее обрезать, то самец просто улетит прочь и упадет на землю.

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