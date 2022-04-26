В России мужчина убил двух детей в детском саду и покончил с собой 26.04.2022, 14:00

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иллюстрационное фото: dpa

Убийца вошел в садик во время тихого часа.

В российском поселке Вешкайма Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду, убив двоих детей и нянечку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. После этого нападавший покончил с собой.

Представитель администрации Ульяновской области подтвердил «Интерфаксу» «акт стрельбы и факт наличия четырех тел».

Согласно сообщению Baza, среди погибших нет взрослых — канал пишет, что преступник ранил двух сотрудниц детского сада. По данным обоих изданий, вооруженный мужчина вошел в садик во время тихого часа.

Baza утверждает, что в учреждении не было охранника.

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