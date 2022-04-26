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Джефф Безос потроллил Илона Маска в его новой социальной сети

  • 26.04.2022, 13:50
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Джефф Безос потроллил Илона Маска в его новой социальной сети

Глава Amazon отреагировал на покупку Twitter своим соперником по рейтингу миллиардеров.

Покупка социальной сети Twitter Илоном Маском вызвала бурную реакцию у многих. В том числе, миллиардеров.

Владелец Amazon Джефф Безос, традиционно соперничающий с Маском за первую строчку в рейтинге Forbes, отреагировал на новое приобретение своего конкурента одним из первых.

Безос, вероятно, вспомнил, как Маск выразил надежду, что даже его враги останутся в этой социальной сети потому что это и есть свобода слова.

И решил остаться, испытывая терпение своего удачливого коллеги.

Недавно он процитировал твит Майка Форсайта, журналиста New York Times, в котором говорится о том, что Китай является вторым по величине рынком сбыта для компании Tesla, принадлежащей Илону Маску. А аккумуляторы в электромобилях чаще всего имеют китайское происхождение. Форсайт напомнил, что в 2009 Китай запретил Twitter и потерял рычаги воздействия на соцсеть, но возможно, сейчас это изменилось.

Джефф Безос поддержал последнее предположение журналиста, процитировав его твит и добавив от себя: «Интересно. Пожалуй, китайское правительство и вправду нашло способ повлиять на все это.»

Впрочем, Безос не стал троллить Маска дальше. Спустя полтора часа он опубликовал твиты: «Вероятно, нет» и «Маск очень хорошо справляется с непростой задачей».

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