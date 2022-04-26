Путин присвоил звание «Героя России» находящемуся под санкциями США Адаму Делимханову 26.04.2022, 14:19

3,626

Адам Делимханов

Правозащитники подозревают депутата Госдумы РФ в соучастии в ряде резонансных преступлений.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы из Чечни Адаму Делимханову. Указ опубликован на портале правовой информации. Депутат награжден за участие в войне с Украиной. Ранее его имя связывали с организацией убийства другого Героя России — Сулима Ямадаева, передает svoboda.org.

Делимханов — четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова и считается одним из его ближайших подручных. Он работал в службе безопасности отца Рамзана Кадырова — Ахмата Кадырова, а до того был водителем бригадного генерала сепаратистской Чеченской республики Ичкерия Салмана Радуева, позднее осужденного в России за терроризм.

Депутат с 2014 года находится под санкциями США за связь с организованной преступностью. С его именем было связано несколько громких скандалов:

В 2009 году он объявлялся в международный розыск по линии Интерпола в связи с подозрением в причастности к организации убийства в ОАЭ командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева. Его брат, Герой России Руслан Ямадаев считался соперником Кадырова и был убит в Москве.

В 2013 году Делимханов подрался в здании Госдумы с депутатом Алексеем Журавлевым. Сообщалось, что в драке у Делимханова выпал из пиджака позолоченный пистолет, хотя оружие запрещено проносить в здание Госдумы.

В 2021 году издание "Медиазона" и общественный антикоррупционный проект Scanner Project заявили о возможных высокопоставленных соучастниках убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, среди них фигурирует и Адам Делимханов.

В феврале 2022 года Делимханов пообещал "отрезать головы" семье правозащитника Абубакара Янгулбаева, он же заявил, что у него объявлена кровная месть семье Янгулбаева. В том же месяце правоохранительные органы Турции обвинили его в причастности к попытке организации убийств живущих в стране чеченских оппозиционеров.

Делимханов появлялся на многочисленных видеозаписях чеченских военных и росгвардейцев, сделанных в Украины.

На одной из записей первый министр государственной безопасности донецких сепаратистов, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский извинился перед Делимхановым и Кадыровым за критику военных из Чечни, которых он до этого обвинил в слабой подготовке.

В день, объявленный Путиным "днем взятия Мариуполя" - 21 апреля - Делимханов на фоне горящего здания объявил, что приказ Кадырова и Путина о "зачистке" города "выполнен".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».