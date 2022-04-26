Андрей Санников: К мероприятию в Варшаве отношения не имею 3 26.04.2022, 14:24

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Андрей Санников

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» сделал заявление.

Заявление Андрея Санникова было опубликовано на его странице в «Фейсбуке»:

— В сети появилась информация о каком-то форуме каких-то демократических сил Беларуси, который должен пройти в середине мая в Варшаве. С удивлением узнал, что мое имя называют среди организаторов.

Чтобы предупредить спекуляции и дальнейшее мошенничество сообщаю, что ни я, ни «Европейская Беларусь» никакого отношения к данному мероприятию не имеем.

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