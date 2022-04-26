Доля белорусских товаров в торговле упала на девятилетний минимум 1 26.04.2022, 14:28

2,200

Удельный вес белорусской продукции в товарообороте сократился до 58,2%.

Доля белорусских товаров в продажах организаций торговли упала на 9-летний минимум. Об этом свидетельствуют официальные данные, пишет сайт banki24.by.

Чиновники рассказали о розничном товарообороте организаций торговли и доле белорусских товаров в продажах. В апреле власти подытожили 1 квартал 2022 года.

Согласно Белстату розничный товарооборот организаций торговли за 3 месяца составил 13,3 млрд BYN. При этом продажи товаров белорусского производства достигли 7,8 млрд BYN.

Удельный вес белорусской продукции в товарообороте сократился до 58,2%. Доля отечественных товаров в продажах стала самой низкой, если сравнивать ее с аналогичными показателями в 1 квартале 2013-2021 гг.

Смотрите сами: в 2013 году удельный вес белорусской продукции достигал 70,9%. Затем в 2014 году он упал до 69,4%, в 2015-м – до 68,9%, в 2016-м – до 65,7%, в 2017-м – до 65,3%, в 2018-м – до 63,1%, в 2019-м – до 61,7%, в 2020-м – до 59,3%, в 2021-м – до 58,5%.

В течение 9 лет вес отечественных товаров в продажах постоянно уменьшался. Это происходило несмотря на заявления чиновников об активном импортозамещении на потребительском рынке. В целом за указанный период доля отечественных товаров сократилась на 12,7 процентного пункта.

Разные товарные группы

По принятой в стране классификации товары бывают продовольственными и непродовольственными. В первую категорию входят пищевые продукты, напитки и табачные изделия, во вторую – остальные товары.

В обеих товарных группах идет уменьшение доли белорусской продукции. Однако по товарам непродовольственной группы это происходит быстрее и в данной категории отечественные производители уступили главное положение на рынке.

За 2013-2022 гг. удельный вес белорусских продтоваров в продажах ритейла упал с 82,2% до 76,1%. Параллельно с этим по непродовольственной группе товаров доля отечественной продукции сократилась с 55,2% до 38,9%.

Внутри укрупненных товарных групп доли продаж белорусской продукции сильно варьируют. Так, по итогам 1 квартала 2022 года удельный вес продаж свежих фруктов и орехов из Беларуси составил лишь 15,6%.

Аналогичные низкие доли белорусских товаров в 2021-м отмечались по рыбе (13,3%) и растительному маслу (12,3%). Среди непродовольственных товаров малая доля позиций производства РБ наблюдалась по новым легковым автомобилям (11,2%), подержанным легковушкам (2,2%), телевизорам (10,4%), стиральным машинам и машинам для сушки белья (16,9%).

Потребительский ажиотаж февраля-марта затронул многие товарные группы. Например, продажи мясных консервов и пищевых субпродуктов в тоннах подскочили к 1 кварталу 2021 года на 50,5%, растительного масла – на 28,6%, крупы – на 30,3%, сахара и заменителей – на 41%, муки – на 31,9%, цемента – на 46,4%, пиломатериалов (в кубах) – на 38,7%, холодильников и морозильников (в штуках) – на 63,7%, стиральных машин и машин для сушки белья (в штуках) – на 35,4%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».