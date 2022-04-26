Мощный взрыв: украинская горная пехота уничтожила из NLAW танк врага

Мощный взрыв: украинская горная пехота уничтожила из NLAW танк врага5
- 26.04.2022, 14:42
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Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и боекомплект сдетонировал.
128-я горно-штурмовая бригада ВСУ уничтожила Т-72 с помощью NLAW.
«Не перестаем удивляться, насколько убогими и беззащитными оказались российские танки перед современными противотанковыми комплексами, такими как NLAW.
На видео - момент детонации боекомплекта рашистского танка-72, подбитого бойцами 128 горно-штурмовой бригады с помощью ПТРК NLAW», — пишет УНИАН.