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Мощный взрыв: украинская горная пехота уничтожила из NLAW танк врага

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  • 26.04.2022, 14:42
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Мощный взрыв: украинская горная пехота уничтожила из NLAW танк врага

Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и боекомплект сдетонировал.

128-я горно-штурмовая бригада ВСУ уничтожила Т-72 с помощью NLAW.

«Не перестаем удивляться, насколько убогими и беззащитными оказались российские танки перед современными противотанковыми комплексами, такими как NLAW.

На видео - момент детонации боекомплекта рашистского танка-72, подбитого бойцами 128 горно-штурмовой бригады с помощью ПТРК NLAW», — пишет УНИАН.

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