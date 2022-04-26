«Беларусбанк» запретил переводы из-за границы и ввел ограничения по снятию наличных 8 26.04.2022, 14:48

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Как теперь выглядят лимиты?

«Беларусбанк» 26 апреля ввел запрет на переводы из-за границы на рублевые карточки международных платежных систем Visa и Mastercard, передает zerkalo.io.

Речь про «пластик», который выпущен же этим банком. Также банк вводит ограничение в 200 рублей на снятие наличных в своих банкоматах с карточек иностранных банков.

«Также вводится временное ограничение на совершение операций выдачи наличных денежных средств по карточкам международных платежных систем Visa, Mastercard и UnionPay International, эмитированным банками-нерезидентами, в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка в размере 200 белорусских рублей в сутки на одну карту», — сообщает банк.

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