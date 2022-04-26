Как выглядят самые дешевые съемные квартиры Минска? 4 26.04.2022, 14:59

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Однушка можно найти за $130 по курсу.

Не так давно журналисты подробно исследовали рынок съемного жилья. Так, по словам агентов недвижимости, количество предложений заметно увеличилось, а цены снизились. Журналисты решили посмотреть, как сейчас выглядят самые дешевые арендные квартиры в базе Onlíner «Дома и квартиры».

За $130 по курсу сдается однушка на улице Уручской, в двух минутах ходьбы от одноименной станции метро. За эти деньги вы получаете пустую комнату, которую придется обустраивать самостоятельно, санузел без стиральной машины и частично обставленную кухню — в ней есть раковина и старенькая плита. Кроме того, в квартире отсутствует интернет. Поэтому дополнительных трат, увы, не избежать.

А если заплатить на 20 у. е. больше, можно переехать в квартиру, которая скрывается в переулке Козлова. Здесь куда больше мебели и техники: есть шкаф, два дивана, стол и стулья, кухонный гарнитур, холодильник, микроволновая печь и стиральная машина. Еще один плюс — расположение: до станции метро «Площадь Победы» всего пару остановок на общественном транспорте.

Арендную двушку можно найти за $160 в эквиваленте. Например, на улице Фроликова. Выглядит аккуратно, мебели достаточно. И даже телевизор имеется.

Чуть дороже обойдется жилье на улице Седых — $180 по курсу. Площадь — 47 кв. м. Довольно просторные комнаты, раздельный санузел. По словам собственника, в квартире не так давно заменена кухня (в том числе и газовая плита). В целом ремонт можно охарактеризовать словом «советский». Владелец готов сдавать двушку семье без маленьких детей, животных и вредных привычек.

За 225 у.е. можно арендовать трехкомнатную квартиру на улице Кольцова. Хозяином она сдается впервые. Есть четыре спальных места, много мебели. А рядом с домом несколько магазинов, поликлиники, детские сады, школы, озеро и лес.

Еще одну дешевую трешку можно снять на улице Филатова за 230 у.е. Размер — 54 «квадрата». Пожалуй, это еще одна квартира с антуражем времен СССР. Располагается в 10 минутах ходьбы от станции метро «Партизанская».

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