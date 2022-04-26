Украина и историко-политическое косоглазие Путина 1 Владимир Фесенко, «Новое время»

26.04.2022, 14:55

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Владимир Фесенко

Свободная страна стала как бельмо в его имперском глазу.

Записывали комментарий о взглядах Путина на историю. И журналистка спросила: в чем ошибки Путина в восприятии истории Украины? Имелась в виду известная антиукраинская позиция путина о том, что Украина — это «недогосударство», искусственное образование, проект то ли австрийцев с поляками, то ли Ленина (здесь путин сам путается, использует обе версии).

Но на самом деле ведь такое отношение у Путина не только к Украине, но и ко многим другим постсоветским государствам, в том числе союзникам России, например, к Казахстану. И это не просто ошибка Путина, это не просто изъяны в его историческом образовании.

Это имперское, историко-политическое косоглазие Путина. Он так воспринимает и постсоветское пространство, и окружающий мир.

Для него есть правильные (великие, большие) государства (сверхдержавы). Некоторые из них для Путина — враги, другие — бизнес-партнеры, третьи могут быть и политическими союзниками, хотя для таких стран как Россия это всегда ситуативно. А все остальные — «недогосударства», которые «права не имеют» (если уж вспоминать Достоевского в этом контексте).

И эти якобы «недогосударства» могут быть либо сателлитами, либо «полезными идиотами» (в политическом и экономическом смысле), либо объектами реализации имперских амбиций.

Однако в этом вроде бы уничижительном (для Путина) ряду Украина приобрела для российского диктатора особое значение, стала главным раздражителем.

Украина для Путина как бельмо в его имперском глазу. Наша страна не хочет жить по его правилам, она нарушает его порядок вещей, да еще и под боком и в его вотчине, каковой он считает все постсоветское пространство.

Украинцы со своими революциями и стремлением в Евросоюз и НАТО подают россиянам «плохой пример» (по мнению Путина). Именно поэтому он воспринимает Украину как анти-Россию. И, наверное, он в чем-то прав. Украина — это отрицание путинизма и рашизма как фашизма 21 века. Между Украиной и Путиным — непримиримый антагонизм. И нынешнее сражение Украины с путинской Россией — этому подтверждение. Да, возможны в перспективе какие-то мирные соглашения, или тактические перемирия. Но исторически и стратегически Украина и Путин — непримиримые противники. Третьего не дано.

Владимир Фесенко, «Новое время»

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