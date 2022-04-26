Бунт под Изюмом: солдаты оккупантов отказались наступать 4 26.04.2022, 15:34

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Вначале взбунтовались россияне, затем - мобилизованные в «ДНР».

Оккупанты боятся наступать на Харьковщину из-за украинских защитников, сообщают в СБУ.

Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров захватчиков.

«Сначала наших просто бросали вперед. Со второй роты. Их мертвыми привезли. На броню прыгали и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют украинцы. Сегодня люди стали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане уехали», — рассказывает своей матери мужчина, которого оккупанты мобилизовали на территории «ДНР».

Он говорит, что отказался идти в наступление под Изюмом и не хочет быть пушечным мясом. Мужчина не собирается подписывать никакие контракты с оккупантами.

«Наша миссия – выжить! Слов нет… Россия оставляет за собой руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится», – резюмирует оккупант.

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