Бунт под Изюмом: солдаты оккупантов отказались наступать

Бунт под Изюмом: солдаты оккупантов отказались наступать4
- 26.04.2022, 15:34
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Вначале взбунтовались россияне, затем - мобилизованные в «ДНР».
Оккупанты боятся наступать на Харьковщину из-за украинских защитников, сообщают в СБУ.
Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров захватчиков.
«Сначала наших просто бросали вперед. Со второй роты. Их мертвыми привезли. На броню прыгали и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют украинцы. Сегодня люди стали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане уехали», — рассказывает своей матери мужчина, которого оккупанты мобилизовали на территории «ДНР».
Он говорит, что отказался идти в наступление под Изюмом и не хочет быть пушечным мясом. Мужчина не собирается подписывать никакие контракты с оккупантами.
«Наша миссия – выжить! Слов нет… Россия оставляет за собой руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится», – резюмирует оккупант.