Бойцы ВСУ разгромили подразделения врага из Северной Осетии и Чечни 26.04.2022, 15:40

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Те, кто выжил, бросили оружие и технику и разбежались по полям.

Сетевой ресурс InformNapalm неоднократно сообщал об уничтоженной технике подразделений 70-го МСП 42-й дивизии (в/ч 71718, г. Шали Чечня) и 429-го МСП 19-й дивизии (в/ч 01860, Владикавказ пос. Спутник Северная Осетия), Недавно мы получили доп.фото с полей непосредственно от наших друзей, которые в начале апреля в ходе нескольких боев в Донецкой области уничтожили подразделения 70-го и 429-го мотострелковых полков ВС РФ.

По результатам боев оккупанты понесли большие потери в живой силе и технике. А те кто выжил, бросали вооружение (в том числе БМП-3 и БТР-82А) и разбежались по полям.

Среди фото вещей есть имена Диденко Д., Штанин Александр и ст. лейтенант Карпов Д. - они дают совпадения фамилий с нашими базами данных. Так, ст. лейтенант Денис Карпов числился на должности ком.взвода 2-го МС бат. 70-го МСП, а прапорщик Денис Диденко - на должности старшины танкового бат. 70-го МСП.

На фото: уничтоженные и трофейные БМП-3 с надписями "Бродяга" и "Алания". Это боевые машины 429-го МСП".

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