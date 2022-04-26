На стройке «Минск-Мира» на рабочего упал щит весом 2,5 тонны 26.04.2022, 15:47

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42-летний мужчина работал по договору подряда плотником-бетонщиком.

Трагедия произошла 23 апреля на стройке жилого комплекса «Минск-Мир» — на рабочего строительной организации упал щит весом 2,5 тонны, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 42-летний погибший работал по договору подряда плотником-бетонщиком. Он выполнял расстраповку щита опалубки, однако перед этим не прошел обучение и не соблюдал технику безопасности. В результате 2,5-тонная конструкция упала на него.

«Мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК (Нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) и задержал 27-летнего прораба, который допустил погибшего к работе.

Следователи также отметили, что на стройке «Минск-Мира» уже не в первый раз случаются травмы, в том числе со смертельным исходом.

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