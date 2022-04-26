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«Безграмотная мрачная орда в лаптях»

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  • 26.04.2022, 15:52
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«Безграмотная мрачная орда в лаптях»
Александр Невзоров

Невзоров развеял миф о «величии» России.

В России изменили правила определения "иностанных агентов". Теперь в списки могут попадать те, кто "попал под иностранное влияние".

На очередную бредовую инициативу российских властей отреагировал журналист и публицист Александр Невзоров. На своем Telegram-канале он напомнил, что "величие" России было позаимствовано у других стран.

"При случае напомните этому сборищу идиотов, что вся т.н. "Россия" это результат "иностранного влияния". Ничего своего у неё никогда не было. Исключите все создавшие ее "иностранные влияния", начиная от науки и права, до культуры и техники - и вы получите безграмотную мрачную орду в лаптях", - отметил Невзоров.

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