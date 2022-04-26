«Ходил плохо, корсет носил»: бывший друг Путина рассказал о здоровье российского диктатора

«Ходил плохо, корсет носил»: бывший друг Путина рассказал о здоровье российского диктатора5
- 26.04.2022, 15:58
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В СМИ регулярно появляются новости о проблемах со здоровьем у «бункерного деда».
Бывший друг Владимира Путина и миллиардер Сергей Пугачев рассказал, о каких проблемах со здоровьем президента РФ он знает.
Этой информацией он поделился в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.
Она спросила, какое здоровье у Путина и можем ли мы надеятся, что он вскоре умрет. На что Пугачев ответил, что этого никто не знает.
"Здоровье у него, ну, кроме того, как я помню, он при мне упал с лошади и повредил позвоночник, особо больше ничего не помню такого. Ходил он после этого месяца два плохо, лежал, корсет носил. У него периодически это возникало долгие годы", - говорит бывший друг Путина.
Он добавил, что остальным глава РФ не делился с ним, ни о каких онкологических болезнях. "В бане я с ним парился, ничего такого не видел", - сказал Пугачев.
Также он ответил, какой конец может ждать Путина. "Хотелось чтобы закончил на скамье подсудимых в каком-нибудь трибунале как военный преступник", - добавил бывший друг президента РФ.
Ранее СМИ сообщали, что Владимира Путина, которому в октябре должно исполниться 70 лет, теперь сопровождает огромная бригада врачей, в том числе хирург-специалист по раку щитовидной железы.