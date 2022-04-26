Министр финансов Литвы предложила американскому бизнесу перебраться из Беларуси в Литву 1 26.04.2022, 16:07

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Гинтаре Скайсте

Также она призвала перенести американский бизнес из РФ.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте в ходе визита в США предложила американским инвесторам перенести свой бизнес из России и Беларуси в Литву, пишет Delfi.

Во время рабочей поездки в Вашингтоне министр финансов встретилась с членами Американо-литовского совета по бизнесу и с руководством Экспортно-импортного банка США. Она обсудила с ними необходимость расширения экономического сотрудничества между странами и развитие инвестиций, сообщили в Минфине.

— Учитывая войну России в Украине и другие геополитические вызовы, крайне важно и дальше углублять литовско-американские экономические связи, привлекать инвестиции и, таким образом, помогать нашему бизнесу переориентироваться, перестроить цепочки поставок и переходить к гораздо более стабильным и надежным западным партнерам и рынкам, — отметила Скайсте.

По данным Министерства финансов Литвы, инвестиции могут быть направлены в стратегически важные отрасли — от энергетики до областей с высокой добавленной стоимостью, таких как биотехнологии или информационные технологии. Соединенные Штаты являются шестым по величине торговым партнером Литвы с товарооборотом более 3 млрд евро в год.

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