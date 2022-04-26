В Днепропетровской области ВСУ сбили ракету РФ 3 26.04.2022, 16:10

2,290

Ракета была выпущена из ПЗРК «Игла».

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил об успешном сбитии Вооруженными силами Украины вражеской ракеты, выпущенной из ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы области в Telegram.

Резниченко рассказал об уничтожении ракеты украинскими военными. Ее обломки рухнули за пределами населенных пунктов, обошлось без жертв. Глава ОВА обнародовал видео с места происшествия.

"Наши сбили вражескую ракету ПЗРК "Игла". Обломки упали в поле. Никто не пострадал. Слава нашим военным!" – написал глава области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».