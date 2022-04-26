«Скоро не будет хватать на еду» 3 26.04.2022, 16:11

3,754

На жодинском «Світанке» задерживают зарплаты и пособия.

«Моей супруге задерживают зарплату на «Світанке», — сообщил ex-press.by читатель из Жодино. В социальных сетях жодинцы пишут, что на предприятии кризис, когда будут выплаты — неизвестно.

— Как жить? Платим из моей зарплаты кредит на квартиру, а живем на зарплату жены. И вот до сих пор не дали заработную плату за прошлый месяц, хотя уже 24-го должен быть аванс, — написал Василий. — Работает жена на «Світанке», в ее цеху говорят «потерпите!». Но как терпеть, если скоро не будет хватать на элементарное — на еду!

По его мнению, задержка выплат на фабрике волнует многих, судя по всему. Сегодня в одном из жодинских пабликов он встретил обсуждение выплат детских пособий от «Світанка»:

— Девочки, «Світанок», кому детские пришли?

— Вчера звонила в расчетный, сказали, что неизвестно, когда рассчитают, все вопросы к руководителю.

— Кризис у «Світанка», еще зарплату не всем дали.

— Я звонила на горячую линию, мне сказали что на фабрике кризис, они до четверга должны расплатиться с банком по кредиту и взять новый кредит. Возможно, в четверг или в пятницу выплатят, но не факт. Может, и в начале следующего месяца... так что это капец, ребята.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».