В Эстонии задержали судно с 3,5 тоннами кокаина, который везли в Россию

В Эстонии задержали судно с 3,5 тоннами кокаина, который везли в Россию10
- 26.04.2022, 16:15
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Фотофакт.
В Эстонии задержали партию кокаина из Эквадора на полмиллиарда евро, которая предназначалась для России.
Об этом сообщил сайт ERR.EE.
В порту Мууга на северо-востоке Эстонии были задержаны 72 черных мешка - их перевозили в рефрижераторных контейнерах, по документам в них перевозили бананы из Эквадора.
При проверке сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонской Республики обнаружили более трех тысяч пачек с твердым порошком белого цвета: они были упакованы в пленку и заклеены клейкой лентой.
Всего было обнаружено более трех тысяч пачек. Экспресс-тест порошка дал положительный результат на кокаин.