Уволен руководитель витебского театра 2 26.04.2022, 16:22

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Михаил Краснобаев

Он поставил спектакль с лозунгом «Жыве Фландрия!»

21 ноября 2021 года в Национальном театре имени Якуба Коласа (Витебск) состоялась премьера спектакля «Ціль». Но сразу после премьеры спектакль был запрещен, последовали увольнения в коллективе. Теперь должности лишился и режиссер этой постановки Михаил Краснобаев — ему не продлили контракт. Об этом редакции zerkalo.io сообщили читатели и на условиях анонимности подтвердили сотрудники театра.

Михаил Краснобаев работал в витебском театре практически всю жизнь. Он родился в 1960-м в Щучинском райне, учился в Минском институте культуры (сейчас БГУКИ) и Театрально-художественном институте (сейчас БГАИ). После окончания последнего Краснобаев в 1985-м пришел в Коласовский театр и до 2004 года был его актером. Затем перешел на должность режиссера, с 2017 года работал художественным руководителем коллектива.

Среди его постановок — «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» и «Леаніды не вернуцца на зямлю» по романам Владимира Короткевича.

В прошлом году Михаил Краснобаев подготовил к 95-летию театра спектакль «Ціль», поставленный по пьесе драматурга Григория Горина. Тот написал ее на основе знаменитого романа бельгийского писателя Шарля Де Костера «Тиль Уленшпигель» о борьбе фламандцев против испанского владычества в XVI веке, которая завершилась освобождением современных Нидерландов.

На премьерном показе присутствовало руководство Витебской области, а также представители Министерства культуры: министр Анатолий Маркевич и начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Ирина Дрига. После окончания показа чиновники вручили актерам и сотрудникам театра награды, произнесли хвалебные речи в честь юбилея коллектива. Но сам спектакль им не понравился. Как рассказали на условиях анонимности сотрудники учреждения, особенное раздражение у гостей вызвали использование на сцене красных лент и выкрики со сцены «Жыве Фландрыя!» (витебский театр работает на белорусском языке).

Отметим, что в оригинальной пьесе Горина присутствовала такая фраза.

Что за сладостный край, где всего через край,

Где полно и жратвы, и питья!

Так что, черт побери, знай живи, пей да жри,

И да здравствует Фландрия!

«Да здравствует» на белорусский язык переводится как «жыве». Театр ничего не добавил от себя, а просто перевел текст Горина. Но в результате спектакль сняли с репертуара.

С 1 декабря 2021 года был разорван контракт с директором театра Александром Старых.

Также с января 2022 года из театра были уволены актеры Юлия Крашевская и Артем Геряк. Последний играл одну из ведущих ролей в этом спектакле (он исполнил роль короля Филиппа). Крашевская сыграла в постановке роль второго плана. Поэтому «Ціль», вероятно, стал лишь поводом для их увольнения.

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