Украинские десантники в Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52 1 26.04.2022, 16:23

2,370

иллюстрационное фото

Стоимость такого вертолета составляет около 16 млн долларов.

Украинские десантники сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области. Стоимость такой машины составляет около 16 млн долларов.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Имеет на вооружении пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс, а также способен нести авиабомбы и другое оружие.

"Стоимость Ка-52 - около 16 миллионов долларов", - добавили в Генштабе.

Подробностей, как и где точно был сбит вертолет оккупантов в ВСУ пока не приводят.

Напомним, за истекшие сутки ВСУ сбили 10 воздушных целей оккупантов, в том числе три многоцелевых истребителя, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.

Отметим, с начала войны в Украине российская армия потеряла более 150 вертолетов, почти 190 самолетов и убитыми более 22 тысяч человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».