В Беларуси начинаются штабные тренировки ПВО с участием РФ 1 26.04.2022, 16:39

Тренировки пройдут с 26 по 29 апреля.

С 26 по 29 апреля военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси проведут совместную штабную тренировку с привлечением российских военных должностных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Как отмечается, с 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО республики Беларусь состоится совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

Также сообщается, что при оперативной подготовке отрабатываются вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям.

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