Лукашенко напуган состоянием дел в банковской сфере 13 26.04.2022, 16:43

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Диктатор поручил определить, что банкам «можно, а что нельзя».

26 апреля с участием Александра Лукашенко прошло совещание, посвященное состоянию дел в банковской сфере, пишет «Еврорадио».

Присутствовали первый вице-премьер Николай Снопков, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. Неожиданным гостем оказался Василий Матюшевский, экс-глава банка «БелВЭБ».

Из неофициальных источников известно, что в марте руководство этого банка, включая Матюшевского, было задержано. Позже его освободили, якобы для поиска средств для «возмещения ущерба». Во вторник перед совещанием опять же из неофициальных источников стало известно, что Василий Матюшевский покинул пост главы банка «БелВЭБ» (бывшим руководителем его называет и сайт Лукашенко).

Матюшевский был грустный и ничего не записывал, в отличие от Снопкова и Герасимова.

Лукашенко заявил, что недавно поручил контролерам проверить состояние дел в банках. И выяснилось, что «недостатки присущи всем нашим банкам», а значит «плохо работаем с банковской системой». «То Матюшевский неправильно поступил, то Каллаур не туда залез», — многозначительно сказал Лукашенко.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, кстати, почему-то не присутствовал. Неизвестно, куда же «не туда» он залез.

Руководитель КГК получил задание определить, что банкам «можно, а что нельзя». Предложения Лукашенко ждет в июне.

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