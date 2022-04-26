Офицеры «МГБ» Приднестровья слили СМИ информацию о планах РФ 3 26.04.2022, 16:49

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Спецслужбы Приднестровья раскрыли имена тех, чьими руками накаляется обстановка в регионе.

Спецслужбы Приднестровья из так называемого Министерства Госбезопасности (МГБ), где в последние дни серьезно обострилась ситуация, раскрыли имена тех, чьими руками накаляется обстановка в регионе.

Об этом сообщает ava.md со ссылкой на соответствующее письмо работников спецслужб.

«Мы приняли решение о раскрытии установочных данных агентурной сети Главного Управления Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации, в цели и задачи которого входит подготовка провокаций в регионе», - говорится в нем.

По словам авторов письма, координацию дестабилизации выполняет советник президента ПМР генерал-майор Виталий Разгонов, прибывший в ПМР в 2019 году, по которому нет приказа об увольнении со службы в ВС РФ.

«Была поставлена задача подготовки на территории региона диверсионных групп, создание агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ, дестабилизации политической ситуации в Молдове и ряде регионов Украины, проведении информационно психологических операций в регионе, обеспечении информационной поддержки проведения специальной военной операции в Украине», - делятся работники спецслужб.

В письме также раскрываются имена членов агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ. Всего в этом списке 8 человек.

В письме подчеркивают, что это лишь часть информации. Если их обращение не будет принято во внимание, будут предприняты «другие шаги для полной остановки их действий».

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