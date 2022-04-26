Министр обороны США пообещал «перевернуть небо и землю», чтобы помочь Украине победить 26.04.2022, 17:02

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Ллойд Остин

Союзникам Украины нужно действовать быстро.

США пообещали «перевернуть небо и землю», чтобы помочь Украине победить в обороне против неспровоцированного вторжения России. Это обещание прозвучало на встрече 40 стран-союзниц на немецкой военно-воздушной базе Рамштайн, где обсуждался вопрос усиления оборонных возможностей Киева против Москвы.

Как пишет France24 со ссылкой на AFP, министр обороны США Ллойд Остин объявил, что целью встречи союзников было «помочь Украине победить в битве» против России, а также «нарастить украинскую оборону для противостояния будущим вызовам».

«Украина верит, что она может победить, равно как и мы все здесь», - добавил американский министр.

США уже стали самым крупным поставщиком международной военной помощи для ВСУ. И Остин сказал, что Вашингтон «намерен продолжать переворачивать небо и землю, чтобы удовлетворить потребности Киева». На переговорах Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сказала, что Берлин собирается одобрить поставки Украине зенитных самоходных установок «Гепард».

Генерал сухопутных войск США Марк Милли, возглавляющий Объединенное командование штабов, подчеркнул, что Украине необходима большая военная помощь и немедленно, чтобы остановить потенциальную бойню, которую Россия несет на восток страны. По его словам, ближайшие недели будут «критическими».

«Время не на стороне Украины. Результат этого сражения зависит от людей в этой комнате. Украинцы будут драться. Мы должны позаботиться, чтобы у них было все необходимое для этого», – цитирует Reuters генерала Милли.

Информационное агентство напоминает, что после поражения в битве за Киев Москва отправила свою армию на восток Украины, чтобы оккупировать две области на Донбассе. Чиновники США на условиях анонимности рассказали, что Россия сейчас делает большую ставку на артиллерийские удары. Она попытается таким образом разбить украинские позиции, наступая при этом из нескольких направлений, чтобы оцепить значительную часть украинской армии. Вместе с тем, в США считают, что многие российские подразделения уже истощены. Некоторые из них потеряли по 30% личного состава. В Вашингтоне считают, что это слишком большие потери, чтобы можно было говорить о боеспособности этих формирований.

Американские чиновники говорят, что экипажи некоторых российских танков состоят только из одного водителя. А часть российского оборудования либо сломана, либо устарела. Вместе с тем Россия все еще имеет численное преимущество и демонстрирует желание отправлять еще больше своих солдат в бой. Москва также может экономически позволить себе вести длительную войну против Украины, несмотря на все западные санкции, - сказали Reuters экономисты и эксперты в сфере обороны. В свою очередь, у ВСУ есть высокий боевой дух, украинские военные более креативны, способны адаптировать тактики к ситуации на поле битвы. Кроме того, украинская армия лучше знает местность, а также получает оружие и разведывательные данные от США и союзников. Поэтому, по мнению американских военных, у Украины есть хорошие шансы на победу.Министр обороны США пообещал «перевернуть небо и землю», чтобы помочь Украине победить

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