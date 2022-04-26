Польша ввела санкции против режима Лукашенко 2 26.04.2022, 17:04

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Санкции введены и против РФ.

Польша ввела санкции против 15 физлиц и 35 субъектов хозяйствования из России и Беларуси, они вступают в силу с сегодняшнего дня, 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел и администрации Польши.

Глава ведомства Мариуш Каминьский написал в Twitter, что речь идет о 50 лицах и компаниях, которые ведут бизнес в Польше.

«Наша цель – ударить по российской экономике, чтобы Россия не могла вести войну в Украине», – подчеркнул он.

В список попали, в частности, «Газпром», а также газовая компания «Новатек», крупный российский производитель удобрений «ФосАгро» и компания GO Sport, которая имеет сеть магазинов спортивной одежды в Польше, а также субъекты, которые ввозили уголь «с Донбасса в Польшу», сообщается в релизе.

Согласно списку, опубликованном на сайте министерства, 26 апреля под санкции Польши попали также крупные бизнесмены Олег Дерипаска и Михаил Фридман, Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам, гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин. Все они объявлены лицами, чье пребывание в Польше нежелательно.

Среди компаний в списке – Beloil Polska, которая принадлежит «Беларусьнефти» и «Белорусской нефтяной компании», производитель большегрузных автомобилей – компания КамАЗ и другие.

Wczoraj podpisałem decyzje dotyczące sankcji wobec 50 rosyjskich oligarchów i podmiotów, które prowadzą realne interesy na terenie Polski. Naszym celem jest uderzenie w rosyjską gospodarkę tak, aby Rosja nie mogła prowadzić wojny w Ukrainie.



Lista: https://t.co/INMqvL7BCW pic.twitter.com/lcJ4GgbUi4 — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) April 26, 2022

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