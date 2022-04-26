Как «разводят» белорусов и что делать, чтобы этого избежать 26.04.2022, 17:22

Реальные истории пострадавших.

В последние годы новости о мошенниках появляются буквально каждый день. Нередко жертвами становятся пенсионеры, но есть немало случаев, когда денег лишались и молодые люди. В этом материале abw.by собрал самые популярные сейчас схемы "развода" и узнали у людей, которые пообщались с мошенниками, что помогло им избежать неприятностей.

Какие схемы сейчас популярны в Беларуси

В отличие от России, где попасть на нечестных людей можно на каждом шагу, в Беларуси быть автовладельцем более-менее безопасно. Также белорусы привыкли доверять ближнему, так что легко ведутся на давно откатанные у соседей схемы.

Судя по сообщениям милиции, в стране сейчас популярны три очень простых, но очень прибыльных для мошенников способа. Первый рассчитан на пожилых людей, которые в результате отдают "разводилам" все свои сбережения.

Вкратце: на городской телефон человеку звонит незнакомец и сообщает, что сын или дочь будущей жертвы обмана попал в аварию, сбил пешехода или сам был сбит автомобилем, ему светит тюрьма, но есть шанс этого избежать, если заплатить. На заднем плане может быть слышен плач подставного "ребенка" и просьбы "мама, помоги". Иногда звонит якобы сам ребенок или внук и просит дать денег, после передает трубку "следователю", а чтобы родитель ничего не заподозрил из-за отличий в голосе, мошенники выбирают очень шумное место, говорящий обычно плачет или объясняет все травмой лица, выбитыми зубами и т.д. У пожилого человека спрашивают номер мобильного и стараются быть с ним на связи до момента, пока тот переведет или передаст деньги "курьеру", чтобы не мог позвонить сыну или дочери и в целом постоянно находился в состоянии страха и напряжения. На потенциальную жертву всячески давят и стараются сделать так, чтобы он отдал или перевел деньги максимально быстро. О том, что его обманули, пенсионер обычно узнает уже после звонка родственнику.

Только в Гомеле с начала года возбуждено 4 таких уголовных дела. Но, если следить за новостями, случаи подобного обмана фиксируются по всей стране. А вот 65-летняя жительница Гомеля усомнилась в происходящем и во время общения якобы отлучилась в туалет. На самом деле женщина сбегала к соседке и позвонила дочке. Выяснилось, что с ней все в порядке.

На второй популярный способ кражи денег попадаются люди разных возрастов, с автомобилями он не связан. На мобильный телефон звонит якобы сотрудник банка, который сообщает, что у человека списывают деньги с карты или счета, и чтобы это остановить, нужно сообщить данные банковской карты. Еще один вариант обмана, когда говорят, что на человека оформляют кредит, и чтобы его погасить, нужно взять новый и сообщить аферистам данные карты, на которую будут перечислены деньги. Результат один и тот же – мошенникам сообщают необходимые данные, деньги списываются, а пострадавший, в худшем случае, остается с огромным кредитом, погашать который придется ему самому.

Со следующим распространенным способом лишиться денег, на который попадаются уже люди помоложе, сталкиваются те, кто продает автомобиль, запчасти, шины, одежду или другие бывшие в употреблении товары через интернет. С будущими жертвами связывается якобы покупатель. Он настаивает на удобном ему способе оплаты или говорит, что уже оплатил товар и продавцу осталось ввести только данные своей карты, чтобы на нее якобы перечислили деньги. После этого покупатель присылает ссылку на фишинговый сайт, который внешне похож на настоящий и с частично похожим названием. Человек вводит данные и вместо получения оговоренной суммы лишается всех денег со счета. Еще один вариант – продавец прямо спрашивает у владельца карты данные, чтобы перевести задаток за машину. Как правило, жертвы рассказывают, что мошенники не тратят время на вопросы о состоянии машины или другого товара, а сразу предлагают внести платеж.

Несколько лет назад в Беларуси с мошенниками сталкивались покупатели автомобилей с пробегом, сейчас эта история не так распространена. Тогда на сайтах можно было найти предложения по заниженной стоимости, авторы которых сообщали, что предложение по этой стоимости ограничено по времени и, чтобы забрать этот автомобиль, надо внести задаток. Ранее мы публиковали материалы по автомобилям из Европы, которые должна была пригнать с 30-40% скидкой белорусская компания. Еще одна вариация – машина находится за границей, и надо внести какую-то сумму, чтобы ее доставить. Во всех случаях люди лишались денег – кто-то всей стоимости авто, а кто-то задатка.

По цене ниже рыночной выставляют машины и на российском учете, но мы бы не рекомендовали торопиться с их покупкой. Дело в том, что, не зная владельца лично и не будучи уверенным в отсутствии у него долгов, кредитов и т.д., покупатель рискует лишиться и денег, и машины.

Тема автоподстав, популярная в России, у нас не актуальна. Характерны скорее "учителя" на белорусских дорогах. Еще один вариант – спихнуть ответственность на другого. Например, от бывалых автомобилистов можно услышать случаи, когда человек двигался задним ходом и по невнимательности врезался в автомобиль, а гаишникам рассказывал, что въехали в него. Свою правоту можно доказать с помощью камер видеонаблюдения, регистратора или свидетелей.

Как избежать потери денег? Рекомендации банальны и просты, но все равно ежедневно в нашей стране находятся те, кто ими пренебрегает. Нужно рассказать пожилым родителям о способах мошенничества и посоветовать в любой экстренной ситуации сразу звонить вам на мобильный. Если звонят из банка с сообщениями о списании средств и спрашивают какие-то данные, лучше завершить разговор и самому перезвонить в банк. При покупке запчастей или автомобиля помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Переходя по ссылке обязательно убедиться в ее безопасности. И не стоит никому сообщать данные своей банковской карточки, в частности трехзначный код на обороте или код из сообщения на телефоне – для того, чтобы перевести вам деньги, эти данные не нужны. Лучше завести карту для платежей в интернете и хранить там минимальную сумму или пользоваться другими способами перевода денег.

"Вычислить, с кем имеешь дело, можно элементарно"

Когда журналисты попросили читателей рассказать о своем опыте общения с мошенниками, реальными историями поделились двое, но пришло и немало советов в стиле «надо просто не быть дураком» или «надо договориться о передаче денег и позвать на встречу милицию». Один из собеседников сбросил переписку, которую вел с мошенником его знакомый.

"Я лично общался с такими людьми три или четыре раза, мне даже иногда скучно в дороге бывает, поддерживаю беседу, – рассказывает Александр (имя героя изменено). – Я часто выкладываю на продажу какие-то ненужные вещи: запчасти, шины, и они реагируют быстро – полчаса не проходит, уже звонят. Звонят через мессенджеры, пишут, обычно фигурируют зарубежные номера. С кем имею дело, вычисляю элементарно – люди обычно не интересуются товаром, не задают о его состоянии вопросы, не торгуются, а с ходу предлагают внести оплату. Присылают ссылку якобы на сайт с оплатой, но видно, что адрес сайта не похож на настоящий. Введешь туда данные своей карты – и можешь прощаться с деньгами. Товар предлагают забрать с помощью курьера по разным предлогам – то коронавирусом человек болеет, то в другом городе находится".

По словам мужчины, общаться с «представителями банка» доводилось и ему, и его матери, которая не заметила обман. Но женщине повезло – на ее карте не было денег. Он же сам, когда ему звонят через мессенджеры и представляются сотрудниками банка, здоровается не иначе как "вечер в хату".

"Несмотря на мои убеждения и рассказы, мама до сих пор верит, что общалась с работником банка. А разговор был примерно таким: ее назвали по имени-отчеству и сказали, что с ее карты прошла транзакция. Мама подтвердила, что у нее есть две карты названного банка, но денег на них нет. Они тогда извинились, сказали, что ошиблись, и положили трубку".

Сергею (имя изменено), тоже повезло, что во время общения с мошенниками у него на карте была небольшая сумма денег.

– "Выбросил" в интернет товары, минут через 15 пришло сообщение, что человек готов купить, но живет в другом городе, хочет оплатить сейчас на карту и воспользоваться доставкой сайта. Он не спрашивал ничего о товаре, не торговался и сбросил форму сайта, где помимо прочей информации надо было указать, сколько денег на карте. У нас их оказалось недостаточно, и ресурс выдал предупреждение, что сделка не может быть подтверждена. Тогда покупатель ответил, что, наверное, надо положить еще, чтобы на карте было хотя бы 100 рублей. В какой-то момент мы поняли, с кем имеем дело и заблокировали эту карту. Мошенников мы стали уверять, что деньги положили, чтобы посмотреть, что будет дальше. Закончилось все тем, что они очень грубо нас "послали". После этого были случаи, когда мне звонили по товарам с номеров из соседних с нами государств, я сразу же заканчивал разговор или не брал трубку.

Еще один случай произошел в марте этого года. Мужчина сомневается, что это было мошенничество в чистом виде, но стал подозревать неладное и решил отказаться от покупки.

"Нашел объявление о продаже масла. В тот момент был дефицит, цены росли, и предложение показалось заманчивым. Связался с человеком, тот сообщил, что сам работает в крупной сети по продаже автозапчастей и накупил его с целью перепродажи, осталась последняя канистра. Первоначальная цена за нее стояла 230 рублей, меня она устроила. Так как мы находились в разных городах, договорились, что продавец отправит масло знакомым водителем, правда, цена в процессе общения выросла до 280 рублей, но удалось сторговаться на 250. На следующий день приходит сообщение на телефон с фото канистры и текстом "отправляю", но продавец попросил заплатить за масло прямо сейчас, потому что ему срочно понадобились деньги. Я ответил, что в этом случае брать его не буду".

Bamper.by: "Главное – быть внимательным"

"Года два назад нам стали поступать жалобы от пользователей, что мошенники, прикрываясь нашим именем, обещают доставить запчасти и предлагают покупателю ввести данные своей банковской карты на странице в интернете для подтверждения, – рассказывают коллеги из Bamper.by. – Причем для этой цели был создан сайт с похожим на нас адресом и дизайном, после чего с карты снимались деньги. Мы сразу же оповестили наших клиентов, что адрес нашего сайта всегда неизменен bamper.by, попросили не переходить по сомнительным ссылкам, не сканировать подозрительные QR-коды и никому не сообщать Security Code своей банковской карты. После чего данная проблема быстро сошла на нет и таких ситуаций уже не возникало".

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